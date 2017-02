Zürich (ots) - Die Glenfis AG, bestehend seit 1999 und eines der

führenden Unternehmen im Bereich IT Service, Sourcing und Cloud

Service Management in der Schweiz, ernennt Daniel Wolf als neues

Geschäftsleitungsmitglied und übernimmt den neuen Geschäftsbereich

glenfisSolution. Daniel Wolf war bisher bei der Glenfis

verantwortlich für den Aufbau des Beratungsbusiness im Raume Bern.

Nun erweitert er seinen Zuständigkeitsbereich in der Geschäftsleitung

für den gesamten Beratungs- und Coaching-Dienstleistungen der Glenfis

AG. Herr Daniel Wolf ist spezialisiert im Cloud- und

Sourcing-Management und unterstützt unsere Kunden bei der Planung und

Umsetzung von IT-Betriebsmodellen, welche den neuen Realitäten

entsprechen.



Originaltext: Glenfis AG

Kontakt:

Martin Andenmatten, General Manager

Daniel Wolf, Principal Consultant

www.glenfis.ch