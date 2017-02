Nach Ausbruch über einen langfristigen Abwärtstrend sei 2013 etablierte IBM zwar ein Kaufsignal, jedoch musste zunächst noch eine wichtige Hürde aus dem Weg geräumt werden - Dieses Unterfangen scheint nun aber mit einem deutlichen Ausbruch Kursanstieg darüber gelungen zu sein und verspricht mittelfristig weitere Kurszuwächse.

Zwischen März 2013 und grob Ende 2016 steckte das Wertpapier des US-Computerriesen IBM noch in einem langfristigen Abwärtstrend fest und setzte von 215,90 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 116,90 US-Dollar zurück - dabei schrammte die Aktie nur knapp an einem größeren Verkaufssignal unterhalb von 131,00 US-Dollar vorbei. Denn nur wenig später kamen die Notierungen zurück und konnten in den folgenden Monaten wieder an die maßgebliche Abwärtstrendlinie bei rund 166,00 US-Dollar zulegen. Zu Beginn dieses Jahres brach das Papier schließlich darüber aus, wodurch ein größeres Kaufsignal aufgestellt worden ist. Aber erst oberhalb der darüber liegenden Widerstandszone ...

