Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Einen unruhigen Verlauf bei DAX & Co erwarten Händler in der kommenden Woche. Vor allem das Thema "Trump & seine Tweets" wird von zahlreichen Marktteilnehmern als Problem genannt. "Bei den Tweets geht es ja oft um wegweisende Themen wie Steuer- und Außenhandelspolitik", sagt ein Händler: "Da kann man es sich nicht leisten, nichts zu tun". Problematisch sei aber vor allem die Unberechenbarkeit ihres Auftretens. Dazu könne man auch noch von der Themensetzung überrascht werden. Per Saldo bringe dies unnötige Volatilität in die Märkte.

"Die Ankündigung 'phänomenaler' Steuersenkungen war diesmal eine positive Überraschung für den US-Markt", sagt ein anderer Händler: "Aber genauso kann es in die Gegenrichtung gehen". Selbst spontane Kursgewinne nach solchen Bekanntgaben werden daher nicht als positives Phänomen gesehen: "Sie bringen Vola in den Markt, und das ist nicht gut".

Nervöser Markt geht weiter

Leidtragende sind vor allem Fondsmanager, die sich verpflichtet haben, dicht an der Index-Entwicklung zu fahren. Dieses Folgen einer "Benchmark" erlaubt ihnen nicht, Ereignisse aussitzen zu können, um sich und ihre Erträge zu schützen. Unabhängige Vermögensverwalter hatten aber bereits darauf hingewiesen, dass kurzfristiges Abwarten nun die überlegene Strategie seien dürfte. Damit könne vermieden werden, auf kurzfristige Volatilitätsspitzen im Markt hereinzufallen.

Diesen Luxus können sich die gebenchmarkten Fondsmanager jedoch nicht leisten. Stattdessen dürften sie ihre Stopp-Loss-Marken noch dichter an die aktuellen Kurse heranziehen, um bei spontanen Kurseinbrüchen schnell aus der Aktie herauszukommen. Dummerweise wird dieses Vorgehen immer kontraproduktiver. Oft werden die Anleger nun in einer schnellen ersten Bewegung ausgestoppt, dann jedoch dreht die Aktie wieder zurück auf den alten Stand. Schön zu beobachten war dies in der Kursreaktion von Thyssenkrupp nach ihren Quartalszahlen.

Im frühen Handel brach die Aktie nach Zahlen ein, löste viel zu eng am Kurs liegende Stopp-Marken aus und fiel im Tagestief um 3,5 Prozent. Doch schon am Mittag notierte sie wieder unverändert. Ein extrem hoher realisierter Tagesverlust für jemanden, der gezwungen ist, die Aktie wieder zurückzukaufen. Dazu werden die falschen Preissignale ausgesendet. Denn wer meint, ein hohes Kursminus als eine schlechte Aufnahme der Quartalszahlen am Markt deuten zu müssen, kann sich schon zwei Stunden später Argumente für das genaue Gegenteil suchen.

US-Steuersenkungen kein Kurstreiber in Europa

Mit diesen unangenehmen Effekten werden Anleger auch in der kommenden Woche leben müssen. Unabhängig von der 140 Zeichen langen Meinung des US-Präsidenten dürften Unsicherheit und Orientierungslosigkeit bei den Themen weiter den Markt beherrschen. Denn von der "US-Steuersenkung" erwarten sich Analysten für Europa ohnehin keine bleibenden Kursimpulse. "Das erhöht die Gewinne der US-Firmen und macht Anlagen in Europa noch unattraktiver", kommentiert ein Marktteilnehmer die Aussichten. Er erwartet daraufhin eher eine Underperformance in Europa gegen den US-Markt. Per Saldo dürfte der Blick auf Einzelaktien mit Nachrichten dominieren, bei denen es wohl weiter zu heftigen Kurssausschlägen kommen dürfte.

Vorsichtig sollten Anleger vor allem bei den vielbeachteten Schwergewichten aus Europa sein. Hier legen im DAX Deutsche Börse und Allianz ihre Daten vor. In Europa dürften vor allem Nestle und Danone im Fokus stehen. Daneben kommen Quartalszahlen auch von vielen Nebenwerten, im MDAX unter anderem von Bilfinger und Kuka.

Makroökonomisch stehen besonders die BIP-Daten aus den Industriestaaten im Fokus. Und bei den Notenbanken wird in Richtung EZB-Protokoll, besonders aber auf die Anhörung von Fed-Chefin Yellen vor dem US-Kongress, geblickt.

February 10, 2017 06:53 ET (11:53 GMT)

