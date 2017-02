TecDAX-Wiederaufsteiger Medigene (ISIN DE000A1X3W00) hatte zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar eine sagenhafte Rallye aufs Parkett gelegt. Doch dann tauchte in eine überkaufte Lage hinein ein bearisher "Evening Star" im Chartbild auf - seitdem konsolidiert die Aktie. Wobei in den letzten zwei Wochen wieder der Hauch einer Aufwärtstendenz zu sehen ist. nur - das ist zu dünn!

Medigene ist ein recht marktenger Wert. Ein, zwei große Orders können da schon viel ausrichten - in beide Richtungen. Und Medigene schleicht sich so hauteng an der momentan das Geschehen dominierenden Dezember-Aufwärtstrendlinie entlang, dass ...

