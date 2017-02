Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Klein- und Mittelständler sprechen sich für ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euroraum aus, wenn das Land die geforderten Reformen nicht erfüllt. In einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) sprechen sich 68 Prozent der befragten 2.800 Unternehmen für diese Konsequenz aus. Weniger als ein Drittel wollen Athen auch ohne zusätzliche politische Anstrengungen in der Gemeinschaftswährung halten.

"Griechenland muss seine Reformzusagen erfüllen oder die Eurozone verlassen", sagte Mittelstandspräsident Mario Ohoven zu Dow Jones Newswires. Der BVMW kritisiert seit Jahren, dass das schwer angeschlagene Euro-Mitglied bei den Bemühungen zur Reform von Staat und Wirtschaft zu wenig erreicht hat.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte am Mittwoch ein Euro-Aus Athens wieder in die Diskussion gebracht. "Die sind nicht über den Berg, deswegen muss der Druck auf Griechenland aufrechterhalten bleiben, die Reformen zu machen und wettbewerbsfähig zu sein", sagte der CDU-Politiker in der Sendung "Maischberger". "Sonst können sie nicht in der Währungsunion bleiben", betonte der Finanzminister.

Im Laufe des Tages trifft sich der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos in Brüssel mit den Gläubigern von Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds (IWF), um über den Abschluss und Umsetzung der Reformen zu beraten.

