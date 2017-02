Wien - Ethenea hat sein Business Development Services Team in Deutschland erneut ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Monatsbeginn verstärke Ronny Alsleben das Banken-Team und sei für die Vertriebspartnerbetreuung in den Regionen Nord- und Ostdeutschland zuständig. Damit werde die Mannschaft binnen weniger Wochen erneut erweitert: Gerade erst Anfang Januar sei Fabian Strube zum Team Banken gestoßen, wo er die Region "Mitte" betreue.

