Im TSI-Wochenupdate wird ein Rundblick auf das Börsenklima weltweiter Leitindizes geworfen. Heute werden neben dem DAX der italienische FTSE MIB und der griechische ATHEX vor dem Hintergrund erneut ansteigender Renditen der jeweiligen Staatsanleihen betrachtet. In der TSI-Wissensecke werden heute die bislang besten Aktien 2017 aufgeführt und geklärt, ob es empirisch gesehen sinnvoll ist, in diese Aktien jetzt zu investieren bzw. sie zu halten. Dr. Dennis Riedl aus der TSI-Redaktion blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Im zweiten Teil gibt es stets einen kompakten Wissensblock, der sich um das TSI-System konkret und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.