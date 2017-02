Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.305,60 +0,06% +3,10% Euro-Stoxx-50 3.270,51 -0,22% -0,61% Stoxx-50 3.032,49 -0,25% +0,73% DAX 11.679,00 +0,31% +1,72% FTSE 7.255,19 +0,36% +1,57% CAC 4.823,88 -0,05% -0,79% Nikkei-225 19.378,93 +2,49% +1,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,94 -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,58 53 +1,1% 0,58 -2,0% Brent/ICE 56,20 55,63 +1,0% 0,57 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,87 1.228,46 -0,2% -2,59 +6,5% Silber (Spot) 17,57 17,65 -0,5% -0,08 +10,3% Platin (Spot) 1.003,30 1.014,25 -1,1% -10,95 +11,0% Kupfer-Future 2,67 2,65 +0,5% +0,01 +6,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die wiederaufgeflammte Trump-Rally dürfte an der Wall Street am Freitag ihre Fortsetzung finden. Zwar scheint die Dynamik nicht das Vortagesniveau zu erreichen, aber Aufschläge und damit neue Rekordstände sind nach Auffassung von Händlern durchaus drin. Als Auslöser der Rekordjagd fungierten vage Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat in den kommenden Wochen "phänomenale Steuerpläne" in Aussicht gestellt. "Wir gehen davon aus, dass die Aufwärtsbewegung auch in den nächsten Tagen noch anhalten wird, denn das Thema Steuern und Fiskalreform steht nun wieder auf dem Radar des Marktes und die Erwartungen steigen", sagt Analyst Charalambos Pissouros von IronFX. Zudem steigt in Washington das viel beachtete Gipfeltreffen zwischen dem japanischen Ministerpräsident Shinzo Abe und Trump. Mit Spannung beobachte der Markt, ob Trump der Exportnation Japan mit protektionistischer Abschottung drohe oder den Vorwurf der Währungsmanipulation an die Adresse Abes erneuere.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen zeigen sich am Freitagmittag wieder von ihrer zurückhaltenden Seite. Die von US-Präsident Donald Trump geschürten Erwartungen auf "phänomenale" Steuersenkungen stoßen nur auf ein verhaltenes Echo - schließlich würden davon vor allem US-Unternehmen profitieren. Außerdem dürften einige Anleger vor dem Wochenende zudem Positionen schließen. Rohstoffwerte ziehen dagegen kräftig um 1,8 Prozent an. Hier stützen hingegen die jüngsten Import-Export-Daten aus China, die auf keinerlei Bremsspuren in der Weltwirtschaft hindeuten. Auch mit den Rohstoffpreisen geht es danach kräftig nach oben, die Eisenerz-Preise springen auf ein neues Sechs-Monatshoch. Daneben hat der Stahlhersteller Arcelormittal mit starken Ergebnissen überzeugt. Die Aktie springt um 4,2 Prozent an und zieht auch die Branche mit nach oben. Thyssenkrupp legen um 1,2 Prozent zu und Salzgitter um 0,9 Prozent. Zwischen "überraschend" und "war zu erwarten" rangieren Aussagen von Händlern zum möglichen Abgang des Chefs der Lkw-Sparte von Daimler, Wolfgang Bernhard. Heino Ruland von Ruland Research sagt, es sei zuletzt zu hören gewesen, dass Bernhards Karten für einen Wechsel auf den CEO-Posten im Konzern eher schlecht gewesen seien. Daimler-Aktien verlieren 0,3 Prozent. Als mögliche neue Arbeitgeber von Bernhard werden VW (plus 1,1 Prozent) aber auch Fiat (minus 0,4 Prozent) gehandelt. Evotec springen um 9 Prozent nach oben, nachdem der dänische Investor Novo A/S über eine Kapitalerhöhung von rund 13 Millionen neuen Evotec-Aktien bei dem Biotech-Unternehmen einsteigt. Die Dänen erhalten die Evotec-Aktien ohne einen Abschlag zum Xetra-Schlusskurs von 6,87 Euro. Die Zahlen von Carl Zeiss Meditec im TecDAX werden als durchgängig etwas besser als erwartet bezeichnet. Die Aktien steigen um 2,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17.37 % YTD EUR/USD 1,0632 -0,25% 1,0659 1,0663 +1,1% EUR/JPY 120,6362 -0,46% 121,1912 120,61 -2,1% EUR/CHF 1,0669 -0,12% 1,0682 1,0672 -0,4% EUR/GBP 0,8540 +0,17% 0,8525 1,1749 +0,2% USD/JPY 113,48 -0,19% 113,69 113,12 -2,9% GBP/USD 1,2450 -0,43% 1,2503 1,2528 +0,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zum Wochenschluss hat US-Präsident Donald Trump mit einer vagen Andeutung die asiatischen Börsen deutlich befeuert. Damit folgen die asiatischen Handelsplätze den guten Vorgaben der Wall Street, die Trump auf neue Rekordhochs gehievt hatte. Trump hatte angekündigt, dass er in den kommenden Wochen "phänomenale Steuerpläne" vorstellen werde. In Tokio machten die Aktienkurse daraufhin den höchsten Satz nach oben seit einem Monat - auch befeuert von einem zum Yen deutlich aufwertenden US-Dollar. Beflügelt von guten Handelsdaten kletterte der HSI zwischenzeitlich auf ein Viermonatshoch. Zudem gab es gute Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte. Die Exporte Chinas waren im Januar deutlicher gestiegen als erwartet. Dies wurde als Zeichen gewertet, dass sich die Auslandsnachfrage nach Waren aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wieder erholt hat. Die Importe legten im Januar ebenfalls stärker als vorausgesagt zu. Doch es gab auch kritische Stimmen zu den Handelsdaten. Analysten verwiesen auf den Einfluss des Neujahrsfestes auf die Handelsbilanz. Die Daten ließen sich nur schwer um das variable Fest bereinigen, daher sei die Aussagekraft nicht sehr hoch. Aktien japanischer Stahlhersteller gehören bereits seit den US-Wahlen zu den Gewinnern in Tokio. "Mit den von Trump angekündigten Infrastruktur-Maßnahmen dürfte die Stahlnachfrage aus den USA steigen", sagte Yoshinori Ogawa, Stratege bei Okasan Securities. So legten die Aktien von JFE Holdings um 1,4 Prozent zu. Nippon Steel & Sumitomo Metal legten um 2,3 Prozent zu.

CREDIT

Uneinheitlich zeigen sich die Risikoprämien der Versicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Freitag. Das Geschäft sei völlig impulslos, auch fehle es an übergeordneten Themen. Entsprechend illiquide sei auch der Markt, die Geld-Brief-Spannen der lägen teilweise weiter über 15 Prozent auseinander und seien daher kaum handelbar.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW steigert Absatz im Januar um 7 Prozent

Der Premiumautobauer BMW hat seinen Absatz zum Jahrestart angetrieben von erneut guten Verkäufen in China gesteigert. Die Absätze legten um 6,8 Prozent auf 163.288 Fahrzeuge zu, wie der Konzern mitteilte. Dabei meldete die namensgebende Kernmarke ein Plus von 7,2 Prozent, die Kleinwagenmarke Mini einen Anstieg von 3,7 Prozent. Insgesamt sei es der beste Jahresstart aller Zeiten gewesen.

Commerzbank: EZB sollte Preisblasen frühzeitig bekämpfen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage des Chefvolkswirts der Commerzbank, Jörg Krämer, ihre Zinsen erhöhen, um der Gefahr zu starker Preisanstiege bei Vermögenswerten zu begegnen. Krämer weist darauf hin, dass der so genannte Finanzzyklus inzwischen gedreht habe, so dass nicht mehr ganz so niedrige Leitzinsen angemessen seien. "Es wird Zeit, dass sich die EZB nicht weiter hinter den Bankenaufsehern versteckt, sondern ihre Verantwortung für die Finanzstabilität wahrnimmt", schreibt Krämer in einer aktuellen Stellungnahme.

Carl Zeiss Meditec startet gut ins Geschäftsjahr 2016/17

Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec hat auch im ersten Quartal 2016/17 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und sein Jahresziel bekräftigt. Im laufenden Jahr will der Konzern aus Jena unverändert "mindestens im gleichen Maße wie der zugrundeliegende Markt" wachsen. Die EBIT-Marge soll sich innerhalb der mittelfristigen Prognosebandbreite von 13 bis 15 Prozent bewegen.

German Startups warnt vor höherem Verlust für 2016

Die German Startups Group rechnet für 2016 wegen Zweifeln an der Werthaltigkeit ihres Portfoliounternehmens Auctionata mit einem höheren Verlust als bislang angekündigt. Das Unternehmen geht nun von einem operativen Verlust nach Steuern von 0,17 Euro pro Aktie aus. Im Januar hatte German Startups noch einen Fehlbetrag von 0,01 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt.

Knorr-Bremse-Übernahmeziel Haldex verzeichnet Verlust

Dem schwedischen Bremsenhersteller Haldex hat sowohl im Gesamtjahr 2016 als auch im vierten Quartal ein schwacher Nordamerika-Markt zu schaffen gemacht. Das Unternehmen, das von dem Münchener Industrieunternehmen Knorr-Bremse übernommen wird, ist im Schlussquartal in die Verlustzone gerutscht.

RIB Software übertrifft eigenes Ergebnisziel 2016

Die RIB Software AG hat im vergangenen Jahr ihr Ergebnisziel übertroffen. Der Anbieter für Softwarelösungen für das Bauwesen berichtete auf vorläufiger Basis für 2016 ein Wachstum beim EBITDA um 57,9 Prozent auf rund 33 Millionen Euro. Der vorläufige Konzernumsatz der RIB Gruppe erhöhte sich um 19,1 Prozent auf 97,8 Millionen Euro.

Scout24 verliert Aufsichtsratsmitglied von Greiffenclau

