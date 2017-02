Luna Gold war einer unserer Favoriten auf dem Precious Metals Summit in Beaver Creek im September 2016. In Erwartung einer neuen finalen Machbarkeitsstudie für das Aurizona-Projekt in Brasilien und auf Grund des uns bereits bekannten Managementteams um Ex-True Gold CEO Christian Milau, empfahlen wir die Aktie zum Kauf. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig, denn der Herbst war für Anleger im Rohstoffbereich kein Zuckerschlecken. Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegen wir bei Luna Gold weiter deutlich im Minus. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass dieses Minus aufgeholt und in ein Plus umgewandelt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...