Die Commerzbank hat die Einstufung für Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Streik in der Kupfermine Escondida in Chile könne zu Angebotsstörungen auf dem Weltmarkt und damit zu höheren Rohstoffkosten führen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Freitag. Auf kurze Sicht sei der Einfluss dessen auf die Schmelz- und Raffinierlöhne der Kupferhütte und damit auf den Gewinn aber begrenzt. Aurubis habe mit den Lieferanten von Kupferkonzentrat zumeist Jahresverträge abgeschlossen und die entsprechenden Bezugspreise bereits im Dezember festgelegt./la/mis

