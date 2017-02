COMMERZBANK AG

Liebe Trader,

das zweitgrößte Bankhaus Deutschlands hat in dieser Woche ihre Jahreszahlen vorgelegt und sorgte für Enttäuschung bei den Anlegern - diese nahmen die Meldung gleich zum Anlass die Papiere aus ihren Depots zu werfen und schicken die Aktie auf Talfahrt. Noch im Sommer 2016 lag der Kurs der Commerzbank-Aktie praktisch am Boden und tendiert um 5,17 Euro herum - erst Anfang August kam es zu einer leichten Verbesserung des angeschlagenen Chartbildes und erlaubte es einen Anstieg an die Widerstandszone um 7,85 Euro bis Jahresende zu vollziehen. Nach einem Rücklauf zurück auf den EMA 50, arbeitete sich die Aktie auf ein aktuelles Jahreshoch von 8,49 Euro weiter hoch, doch seit Ende Januar herrscht wieder klare Abgabebereitschaft unter den Investoren, was mit dem schwachen Zahlenwerk vom Donnerstag nun zu einem handfesten Trendbruch führen könnte und daher tendenziell Short-Positionen interessanter erscheinen lässt - kurzfristig zumindest.

Short-Chance:

Der volatile Kampf um den seit Oktober 2016 bestehenden Trendkanal läuft auf vollen Touren, doch mit den enttäuschenden Zahlen könnte jetzt ein Trendbruch auf Aktionäre zukommen. Sobald das Wertpapier der Commerzbank per Wochenschlusskurs unter das Niveau von 7,38 Euro rutscht, könnte nämlich ein regelrechter Abverkauf beginnen und den Kurs bis auf den EMA 200 bei aktuell 7,21 Euro abwärts drücken. Darunter sollte es schließlich weiter in den Bereich von 6,50 Euro abwärts gehen und erlaubt es Anlegern über entsprechende Short-Positionen hiervon zu partizipieren. Abgesichert sollt ein Short-Investment aber noch knapp oberhalb der Marke von 7,83 Euro, später kann der Stop nachgezogen werden. Aber nur ein nachhaltiger Kursanstieg der Commerzbank-Aktie mindesten über das Niveau von rund 8,00 Euro könnte für Abhilfe sorgen - Kurszuwächse bis an die Jahreshochs bei 8,49 Euro könnten dann folgen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 7,66 Euro

Kursziel: 7,21 / 7,00 / 6,50 Euro

Stopp: > 7,85 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,19 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tagechart:



Commerzbank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 7,66 Euro; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

