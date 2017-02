Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump kündigt "phänomenale Steuerpläne" an

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er in den kommenden Wochen "phänomenale Steuerpläne" vorstellen will. "In den nächsten zwei oder drei Wochen wird es eine Ankündigung geben, die phänomenal in Sachen der Steuer sein wird", sagte Trump bei einem Treffen mit Managern aus der Luftfahrtindustrie. Es war zunächst nicht klar, ob sich die Pläne nur auf die Industrie beziehen oder eine breitere Reform des US-Steuersystems umfassen. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte später, der Plan ziele sowohl auf die Wirtschaft als auch auf individuelle Steuerzahler.

Mersch zerschlägt Hoffnungen auf EZB-Politikwechsel

EZB-Direktor Yves Mersch hat signalisiert, dass es vor dem Jahresende keine Drosselung des massiven Kaufprogramms geben wird. Insbesondere in Deutschland waren Hoffnungen geäußert worden, dass die höhere Inflation die Europäische Zentralbank (EZB) zu einem Umdenken bewegen könnte. "Damit diese Erholung an Schwung gewinnt, müssen wir unser Wort halten", sagte Mersch bei einer Rede nahe Hamburg.

Commerzbank: EZB sollte Preisblasen frühzeitig bekämpfen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage des Chefvolkswirts der Commerzbank, Jörg Krämer, ihre Zinsen erhöhen, um der Gefahr zu starker Preisanstiege bei Vermögenswerten zu begegnen. Krämer weist darauf hin, dass der so genannte Finanzzyklus inzwischen gedreht habe, so dass nicht mehr ganz so niedrige Leitzinsen angemessen seien.

Mittelständler für Euro-Aus Griechenlands bei mangelnden Reformen

Die deutschen Klein- und Mittelständler sprechen sich für ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euroraum aus, wenn das Land die geforderten Reformen nicht erfüllt. In einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) sprechen sich 68 Prozent der befragten 2.800 Unternehmen für diese Konsequenz aus. Weniger als ein Drittel wollen Athen auch ohne zusätzliche politische Anstrengungen in der Gemeinschaftswährung halten.

IEA: Opec befolgt Förderdrosselung weitgehend

Die tägliche Ölförderung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist im Januar um rund 1 Million Barrel gefallen. Die von der Opec beschlossene Förderbremse wurde damit zu 90 Prozent befolgt, erklärte die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem jüngsten Monatsbericht. Die Opec hatte am 30. November 2016 beschlossen, ihre Produktion ab 1. Januar 2017 um 1,2 Millionen Barrel zu drosseln, um die anhaltende Ölschwemme einzudämmen.

Moody's: Streit zwischen IWF und Eurozone negativ für Griechenland

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ländern des Euroraums und dem Internationalem Währungsfonds (IWF) über die Tragfähigkeit der griechischen Schulden ist nach Aussage von Moody's negativ für die Kreditwürdigkeit des Landes.

Auslandsgläubiger wenden sich von Industriestaaten ab

Angeführt von China werfen Auslandsinvestoren zunehmend Staatsanleihen der USA und anderer Industriestaaten über Bord. Dieser radikale Umschwung könnte die lange Zeit geltende Meinung in Frage stellen, dass Gelder aus dem Ausland die Zinsen in den entwickelten Ländern niedrig halten.

Schäuble vergleicht "Dampfplauderer Schulz" mit Trump - Magazin

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz als Dampfplauderer bezeichnet und mit US-Präsident Donald Trump verglichen. "Wenn Schulz seine Unterstützer 'Make Europe great again' rufen lässt, dann ist das fast wortwörtlich Trump", sagte Schäuble in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Dobrindt weist ADAC-Kritik an der Pkw-Maut zurück

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat die Kritik des Verkehrsclubs ADAC an seinen Berechnungen zu den Einnahmen aus der geplanten Pkw-Maut zurückgewiesen. "Unsere Einnahmeprognose ist solide und konservativ gerechnet", erklärte der CSU-Politiker in Berlin. Die Maut führe künftig zu rund 4 Milliarden Euro jährlichen Einnahmen, betonte Dobrindt.

Strittige Passagen aus Böhmermanns Schmähgedicht über Erdogan bleiben verboten

Im zivilen Rechtsstreit um das Schmähgedicht des Satirikers Jan Böhmermann über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat das Hamburger Landgericht seine frühere Eilentscheidung bestätigt. Es bleibe Böhmermann verboten, strittige Passagen mit sexuellem Bezug und sonstigen Schmähungen zu wiederholen, entschied das Gericht am Freitag in der Hansestadt.

Erdogan unterzeichnet umstrittene Verfassungsreform zum Ausbau seiner Macht

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die umstrittene Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems unterzeichnet. Mit seiner Unterschrift bestätigte Erdogan die Verfassungsänderung, wie das türkische Fernsehen am Freitag berichtete. Die Bevölkerung soll bei einem Referendum Mitte April endgültig über den Entwurf entscheiden.

Trump: Israelischer Siedlungsausbau "nicht gut für den Frieden"

US-Präsident Donald Trump hat den Ausbau israelischer Siedlungen in den Palästinensergebieten kritisiert. Er glaube nicht, "dass das Vorantreiben der Siedlungen gut für den Frieden ist", sagte Trump der israelischen Tageszeitung Hajom vom Freitag. Trump hatte Israel nach seiner Vereidigung seine uneingeschränkte Unterstützung zugesagt.

Italien/Industrieproduktion Dez +1,4% gg Vm, +6,6% gg Vj

Italien/Industrieproduktion Dez PROG: unverändert gg Vm, +3,3% gg Vj

Portugal Verbraucherpreise Jan -0,6% gg Vm, +1,3% gg Vj

Portugal HVPI Jan -0,7% gg Vm, +1,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Dez +1,1% gg Vm; +4,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Dez PROG: +0,5% gg Vm, +3,6% gg Vj

GB/Industrieproduktion Nov rev +2,0% gg Vm, +2,2% gg Vj

GB/Handelsbilanz Dez Defizit 10,9 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Nov revidiert Defizit 11,6 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 12,2 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Dez PROGNOSE: Defizit 11,6 Mrd GBP

