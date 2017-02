Bonn/Berlin (ots) - Gern erinnern wir Sie an unsere bevorstehende Jahrespressekonferenz am:



Donnerstag, 16. Februar 2017, um 11:00 Uhr, im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstr. 55, 10117 Berlin.



Folgende Themen werden behandelt:



- Vorstellung Jahresbilanz Kfz-Gewerbe / Umsatzentwicklung etc. (positiv)



- Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Befragung zum Thema Diesel: Wie reagieren Verbraucher beim Autokauf auf die öffentliche Debatte um mögliche Fahrverbote in Innenstädten?



- Bedeutung der Kfz-Schiedsstellen im Zuge des Verbraucherstreit-Beilegungsgesetzes (VSBG):



Laut diesem Gesetz müssen Kfz-Betriebe seit 1.2.2017 die Kunden darüber informieren, ob der Betrieb an einer Verbraucherschlichtung teilnimmt. Dafür gibt es seit 1970 rund 100 bundesweit tätige Kfz-Schiedsstellen, die Streitigkeiten bei Werkstattaufträgen bzw. Gebrauchtwagenkauf zwischen Kunde und Innungsbetrieb außergerichtlich lösen.



- Wir werden uns außerdem kritisch zur geplanten Streichung der Steuerbegünstigung für Autogas äußern.



Ihre Gesprächspartner sind ZDK-Präsident Jürgen Karpinski sowie die ZDK-Vizepräsidenten Wilhelm Hülsdonk und Ulrich Fromme.



