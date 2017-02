Dort könnte Siemens einen höheren Preis erzielen als in Europa, sagte Vorstandschef Joe Kaeser der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag". "Wir haben uns dazu noch keine abschliessende Meinung gebildet, aber wir sehen uns das ganz genau an", sagte Kaeser. Siemens will nur eine Minderheitsbeteiligung an die Börse bringen, ...

