Baden-Württemberg ist ein Land mit mehr als 83.000 Vereinen. SWR-Reporter Axel Gagstätter macht sich auf den Weg, die Vereinslandschaft in Baden-Württemberg zu erkunden. In sechs verschiedenen Vereinen wird er Mitglied auf Zeit und stellt sich der Herausforderung, bei unterschiedlichen Aktivitäten mitzumachen und zu bestehen. Auf der Suche nach dem Geheimnis des Erfolges und Zusammenhaltes eines Vereins scheut Axel Gagstätter keinen Einsatz: Er voltigiert, repariert Unimogs und springt für erkrankte Musiker ein. Welche Werte und Ziele verfolgt ein Verein, welche Glücksmomente macht die Vereinszugehörigkeit aus und welche internen Dramen bestimmen das Vereinsleben? Diesen Fragen geht Axel Gagstätter nach. In der sechsteiligen Dokumentationsreihe "Vereinsmeier" zeigt er, wie Vereinsarbeit Generationen verbinden, ein Gemeinschaftsgefühl wecken und vieles ermöglichen kann, was ohne Vereinsleben nicht möglich wäre. Zu sehen sind die 30-minütigen Dokumentationen ab dem 3. März 2017, jeweils freitags um 18.15 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg.



Die einzelnen Sendungen im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg:



Vereinsmeier - Gagstätter bei den Modell-Schiff-Kapitänen Sankt Peter, 3. März 2017



In der ersten 'Vereinsmeier'-Folge schaut Axel Gagstätter bei den Modell-Schiff-Kapitänen Sankt Peter vorbei. Seine Aufgabe: Am Vereinsweiher soll er ein Modell-Schiff in drei Minuten durch einen Hindernis-Parcours steuern. Nebenbei erfährt er von sehr persönlichen Erlebnissen der Vereinsmitglieder.



Vereinsmeier - Gagstätter beim Voltigier-Verein Böblingen, 10. März 2017



Bei der Voltigiergruppe des Reit- und Fahrvereins Böblingen tritt Axel Gagstätter zu einem Wettbewerb an. Auf dem Rücken eines Pferdes muss er Turnübungen präsentieren. Um den Verein und sich selbst nicht zu blamieren, muss er vorher natürlich trainieren.



Vereinsmeier - Gagstätter beim Unimog-Museum-Verein Gaggenau, 17. März 2017



In Gaggenau hilft Axel Gagstätter dem Unimog-Museums-Verein beim Reparieren der Fahrzeuge und kann in einem Unimog mitfahren.



Vereinsmeier - Gagstätter bei der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf, 24. März 2017



In kompletter Einsatzkleidung nimmt Axel Gagstätter an einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf teil. Zusammen mit den Kameraden rettet er eine Frau aus einem brennenden Haus.



Vereinsmeier - Gagstätter beim Mittelalterverein Reisecen, 31. März 2017



Gemeinsam mit dem Mittelalterverein Reisecen aus Großbettlingen verbringt Axel Gagstätter ein Wochenende auf der Bachritterburg Kanzach.



Vereinsmeier - Gagstätter beim Musikverein Engstlatt, 7. April 2017



Beim Musikverein Engstlatt ist ein Musiker erkrankt. Axel Gagstätter springt für ihn ein und schlägt die große Trommel beim traditionellen Fest, dem Mostbesen.



