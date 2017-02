Griechenland kommt der nächste Finanzspritze näher: Der IWF und die europäischen Geldgeber haben sich grundsätzlich auf die Reformforderungen geeinigt. Ob Athen sich an die Auflagen hält ist weiter offen.

Die Europäer und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben sich im Streit um das griechische Rettungsprogramm offenbar auf eine gemeinsame Position geeinigt. Die Vertreter der Geldgeber hätten sich in Telefonschalten auf ein Reformpaket verständigt, sagte ein Insider dem Handelsblatt. Am Freitag sollten diese abgestimmten Forderungen der griechischen Regierung bei einem Treffen in Brüssel vorgelegt werden. Daran soll Finanzminister Euklid Tsakalotos teilnehmen.

Ob Athen die Auflagen ...

