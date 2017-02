Von Christian Grimm

BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Gläubiger Griechenlands haben sich nach langem Streit auf gemeinsame Reformforderungen an das wirtschaftlich stark angeschlagene Euro-Mitglied geeinigt. Das verlautete am Freitag aus Verhandlungskreisen des Quartetts aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank, dem Europäischen Rettungsfonds (ESM) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die sich nun auf eine gemeinsame Linie verständigt haben.

Ihre Positionen wollen sie nun im Laufe des Tages dem griechischen Finanzminister Euklid Tsakalotos präsentieren, der nach Brüssel reist. Der interne Kompromiss der Gläubiger sieht laut Insidern vor, dass Athen 2018 einen Primärüberschuss (Haushalt ohne Schuldendienst) von 3,5 Prozent erreichen muss.

IWF stellt sich hinter hohen Primärüberschuss

Der IWF hielt dieses Ziel bisher für zu ambitioniert für das unter jahrelanger Wirtschaftskrise leidende Land. Im Gegenzug akzeptieren die beiden anderen Mitglieder des Krisen-Quartetts, dass Griechenland für diesen hohen Überschuss schmerzhafte Reformen bei Rente und Steuern beschließen muss. "Wir haben davon auch gehört und das freut uns", kommentierte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums die Einigung.

Beobachter haben aber große Zweifel, ob die linke Syriza-Regierung unter Premierminister Alexis Tsipras diese harten Einschnitte zu Hause wird durchsetzen können und wollen.

Für Griechenland wird die Zeit damit wieder einmal knapp. Am 20. Februar kommen die Finanzminister der Euro-Zone zusammen, um über die Überprüfung des Reformfortschritts zu beraten. Nur wenn die Geldgeber vom Reformkurs überzeugt sind und das in einem Bericht feststellen, werden die Minister dem notleidende Euro-Land weitere Kreditraten aus dem dritten Rettungsprogramm freigeben.

Derzeit sind die Inspektoren der Gläubiger aber nicht einmal in Athen, um ihren Bericht schreiben zu können. Die griechische Regierung müsste sich also schnell entscheiden, die neuen Auflagen der Troika zu akzeptieren, damit in zehn Tagen tatsächlich Geld bewilligt werden könnte.

Schäuble macht Dampf

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte am Mittwoch den Druck erhöht und ein Euro-Aus Athens wieder in die Diskussion gebracht. "Die sind nicht über den Berg, deswegen muss der Druck auf Griechenland aufrechterhalten bleiben, die Reformen zu machen und wettbewerbsfähig zu sein", sagte der CDU-Politiker in der Sendung "Maischberger". "Sonst können sie nicht in der Währungsunion bleiben", betonte der Finanzminister.

Die deutschen Klein- und Mittelständler sprechen sich für ein Ausscheiden des Landes aus dem Euroraum aus, wenn es die geforderten Reformen nicht erfüllt. In einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) sprechen sich 68 Prozent der befragten 2.800 Unternehmen für diese Konsequenz aus. Weniger als ein Drittel wollen Athen auch ohne zusätzliche politische Anstrengungen in der Gemeinschaftswährung halten. "Griechenland muss seine Reformzusagen erfüllen oder die Eurozone verlassen", sagte Mittelstandspräsident Mario Ohoven zu Dow Jones Newswires.

