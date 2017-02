IRW-PRESS: ALX Uranium Corp.: ALX Uranium Corp. gibt personelle Änderung in der Unternehmensführung bekannt

Vancouver, 10. Februar 2017 - ALX Uranium Corp. (ALX oder das Unternehmen) (TSXV: AL; FWB: 6LLN; OTC: ALXEF) gab heute bekannt, dass Herr Mark Lackey sein Amt als President, Chief Executive Officer und Director von ALX aus persönlichen Gründen zum 8. Februar 2017 niedergelegt hat. Robert (Sierd) Eriks, aktuell Vice-President, Exploration von ALX, hat das Mandat als interimistischen President und CEO des Unternehmens übernommen.

Sierd Eriks, P. Geo., B.A (Geology), ist seit mehr als fünfunddreißig Jahren in der Mineralexploration tätig und konzentrierte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten insbesondere auf die Uranexploration. Von 1978 bis 1998 sammelte er durch seine Tätigkeit bei Bergbaukonzernen wie der Saskatchewan Mining and Development Corporation (nun Cameco Corporation), Falconbridge Limited, Noranda Exploration Co. Ltd. und Cogema Resources Inc. (nun AREVA Resources Canada Inc.) in der Basismetall-, Gold, Platinmetallgruppen- und Uranexploration Erfahrungen auf den Gebieten Geologie und Projektleitung. 1999 machte er sich als beratender Geologe selbstständig und war anschließend an zahlreichen Uranexplorationsprogrammen im Athabasca-Becken beteiligt. Bevor er zu ALX stieß, war Herr Eriks von 2007 bis 2014 Vice-President, Exploration der UEX Corporation. In dieser Funktion betreute er Projekte mit Explorationsbudgets von bis zu 29,0 Millionen $ pro Jahr und leitete Bohrprogramme, die zur Abgrenzung von Mineralressourcen in drei Uranlagerstätten im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens im Norden der Provinz Saskatchewan führten.

Herr Lackey bleibt ALX als strategischer Berater verbunden. Das Board of Directors möchte Mark für seine Leistungen für das Unternehmen danken. Über ALX Uranium Corp.

ALX ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das 2015 im Zuge der Zusammenlegung der Unternehmen Lakeland Resources Inc. und Alpha Exploration Inc. gegründet wurde und seinen Firmensitz in Vancouver, BC, Kanada hat. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol AL, an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol 6LLN und im OTC-Markt der USA unter dem Symbol ALXEF gehandelt. Die aussichtsreichen Uranexplorationskonzessionen im Athabasca-Becken (Gesamtfläche rund 145.000 Hektar) werden von ALX aktiv exploriert. Die technischen Berichte zu mehreren Konzessionsgebieten, die vom Unternehmen aktiv betriebenen werden, sind auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) nachzulesen.

