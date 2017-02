Barrick Gold möchte seine Beteiligung an der Super Pit-Mine in Australien verkaufen. Miteigentümer Newmont Mining hatte zwar Interesse angemeldet, Barrick gab den Zuschlag allerdings einem Interessenten aus China. Der scheint jedoch Probleme bei der Finanzierung zu haben. Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR überrascht das nicht. Warum, erfahren Sie im Video! Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Gold auch um Silber, Goldcorp, New Gold, Coeur Mining, Endeavour Mining und Pretium Resources. Das Interview finden Sie HIER.