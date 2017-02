Wien (ots) - Am digitalen Marktplatz willhaben steht ein VW Käfer Oldtimer aus dem Jahr 1961 zum Verkauf. Der prominente Vorbesitzer ist TV-Koch Johann Lafer. Laut Angaben des gewerblichen Verkäufers handelt es sich um einen auf "Neuwagenniveau restaurierten Käfer, der an der Außenseite blank geschliffen sowie klar lackiert und innen in Weiß lackiert wurde. Die Innenausstattung wurde nach Kundenwunsch in cremefarbenem Echtleder angefertigt."



Diese Spezialausführung soll Johann Lafer persönlich in Auftrag gegeben haben.



Der Verkäufer weist darauf hin, dass bei diesem Auto technische Teile wie z.B. Auspuff, Radzylinder, Bremsen sowie alle Dichtungen, Leitungen und der gesamte Kabelbaum erneuert wurden.



Der Verkaufspreis liegt bei 30.000 Euro.



Hier geht's zur Anzeige auf willhaben: https://goo.gl/eAYk65



