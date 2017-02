Hamburg (ots) -



Kinder und Jugendliche von sechs bis 20 Jahren in Ihrer Freizeit sinnvoll beschäftigen und dabei noch gesundheitsfördernd bewegen - das ist die Zielsetzung von Dance4Fans (D4F), der Videocliptanzmarke in Deutschland. Und das nun schon seit 1997 mit kontinuierlichem Erfolg: 120.000 Tänzerinnen und Tänzer in Deutschland und über 200.000 in Europa rocken alljährlich regelmäßig die Bühnen! Das Konzept ist so genial wie einfach: Nachmachen, was die Großen der Musikbranche - am besten direkt aus den Top 10 der aktuellen Charts - in ihren Videoclips und auf der Bühne zeigen. So werden die D4F-Tänzer aus über 300 sich beteiligenden Tanzschulen des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) selbst zu den absoluten Stars. Und das nicht nur auf der heimischen Tanzfläche: Wer sportlichere Ambitionen hat, kann jedes Jahr an bis zu zehn Wettbewerben quer durch die Republik teilnehmen. Denn Rampenlicht, Bühnenauftritt, Publikum und Applaus sind vielen »Dance4Fans-lern« sehr wichtig. Den tänzerischen Vergleich mit ihren Vorbildern müssen die D4F-Begeisterten übrigens nicht scheuen, ihr Leistungsniveau beeindruckt selbst die echten Cracks. Die Voraussetzungen dafür schaffen mehr als 20 eigene Choreografen, die praktisch wöchentlich zu dem, was in den Charts rangiert, brandaktuelle Hit-Choreografien für die D4F-Clubs erstellen. Chefinstruktoren sorgen für ein gleichbleibend hohes Qualitätslevel. Sie liefern mit Power-Moves, mit Hip-Hop-, Jazz-, Break- und Streetdance-Elementen zur Musik von z. B. Rihanna, Meghan Trainor, Justin Timberlake, M.I.A. oder Ariana Grande das dynamische und begeisternde Tanzerlebnis für die Kids. Mehrmals im Jahr haben D4F-Videocliptänzer die Möglichkeit, ihr Können live und auf der Bühne zu beweisen - Highlight ist die Deutsche Meisterschaft, die regelmäßig mehrere Tausend Besucher begeistert. Wem das nicht reicht, der kann anschließend auf »European Tour« gehen und im internationalen Starterfeld antreten. Schlusspunkt: Die alljährliche EM. Für "Freigeister" findet bei jedem D4F-Wettbewerb auch eine Streetstyle Competition statt. Hier können Teilnehmende ihre Fähigkeiten in allen modernen Tanzstilen und Richtungen wie z. B. Hip-Hop, Jazz oder Breakdance zeigen, ohne den vorgegebenen D4F-Hitchoreografien folgen zu müssen. Für alle Wettbewerbe, die in drei Altersklassen durchgeführt werden, gelten professionelle Standards. Qualifizierte Wertungsrichter wachen darüber, dass die Wertungskriterien (Technik, Composition, Image) angemessen berücksichtigt werden. Auf die Originalität der D4F-Choreografien und damit die Vergleichbarkeit untereinander achtet zusätzlich ein Supervisor. Getanzt wird »Solo«, als »Smallgroup« oder im »Team«.



