Mit "Scars To Your Beautiful" hat Alessia Cara einen bewegenden Pop-Song für Toleranz und Akzeptanz geschaffen. Die US-amerikanische Teen Vogue hat "Scars To Your Beautiful" bereits als "eine der tiefgründigsten und poetischsten Hymnen für mehr Selbstbewusstsein" bezeichnet. Die Sängerin und Songwriterin eroberte mit der Single in den vergangenen Woche Platz 1 der deutschen Airplaycharts.



Jetzt folgt ein ganz besonderes Highlight, denn Alessia Cara rief ihre deutschen Fans vor einigen Wochen dazu auf, ihre eigene Geschichte zum Song zu erzählen und mit dem Hashtag ScarsStory zu posten. Aus den eingereichten Clips ist jetzt eine deutsche Version des Videos zu "Scars To Your Beautiful" entstanden, die heute Premiere feiert!



Schaut Euch die bewegenden Geschichten der Gewinner an - hier geht es zum Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=ErQuMoXnNHg&feature=youtu.be



"Die Welt versucht uns ja manchmal einzureden, dass wir unglücklich sein müssen, weil wir gewisse Schönheitsstandards womöglich nicht erfüllen", meint Alessia. "Mit 'Scars To Your Beautiful' will ich alle daran erinnern, dass sich Schönheit nicht auf einen Look, auf eine Größe, eine Form oder eine Farbe festnageln lässt. Schönheit existiert auf vielfältige Weise - mal ist sie greifbar, mal ist sie das nicht, mal ist sie innerlich, mal äußerlich. Wir müssen das endlich begreifen."



Mit ihrer voluminösen Soulstimme beeindruckt Alessia Cara die Fans rund um den Globus. Mit ihrer ersten Single "Here" sorgte Alessia Cara für viel Aufsehen und ihre Anti-Party-Hymne ebnete der 20-Jährigen den Durchbruch. Über 100 Millionen Mal wurde "Here" allein bei YouTube angesehen. Das Debütalbum "Know-It-All" - randvoll mit coolem Pop und cleveren Texten - schoss auf Platz #9 der US-Billboardcharts.



