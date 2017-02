Die Düsseldorfer Band Broilers steht mit "(sic!)" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Der Rapper Capital Bra kommt mit "Makarov Komplex" auf Platz zwei, B-Tight folgt mit "Wer hat das Gras weggeraucht?" auf Rang drei. In den Single-Charts steht Ed Sheeran mit "Shape Of You" weiter an der Spitze, sein Song "Castle On The Hill" kommt auf Rang drei. Zayn & Taylor Swift liegen mit "I Don't Wanna Live Forever", dem Titel-Song aus "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" auf Platz zwei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.