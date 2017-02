München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Seine Kür zum Kandidaten war ein parteipolitischer Hürdenlauf, seine Wahl dagegen gilt als sicher: Frank-Walter Steinmeier soll zwölfter Bundespräsident und damit Nachfolger von Joachim Gauck werden. Er gilt als Favorit, auch wenn mehrere Kandidaten gegen ihn antreten. Hinter Steinmeier steht eine breite Parteienkoalition. Am Sonntag, 12. Februar 2017, überträgt Das Erste die Wahl des neuen Bundespräsidenten ab 11:35 Uhr live aus dem Reichstag.



Die mehrstündige Live-Sendung moderiert Tina Hassel. Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios befragt Interviewgäste aus Politik, Kultur, Sport und Wissenschaft. Die Stimmabgabe im Plenarsaal kommentiert der stellvertretende Chefredakteur im ARD-Hauptstadtstudio Thomas Baumann.



Eine große Leinwand am Westeingang des Reichstages zeigt das Programm des Ersten, damit Berliner und Gäste das Geschehen im Reichstag verfolgen können. Fragen und Kommentare, die die Zuschauer vor Ort und auch online stellen, fließen in die Berichterstattung mit ein.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Karin Dohr



