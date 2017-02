Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat noch keinen konkreten Reiseplan für einen USA-Besuch. Sobald der designierte US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross im Amt sei, werde man die Kontakte mit ihm aufnehmen "und sich schnellstmöglich um einen Gesprächstermin bemühen", sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin.

Zypries hatte zuvor in einem Handelsblatt-Interview gesagt: "Wir werden eine Reise in die USA machen und auch mit den Bundesstaaten in Kontakt treten. Der Gouverneur von South Carolina zum Beispiel wird kein Interesse haben, dass BMW dort Arbeitsplätze abbaut." Die SPD-Politikerin reagierte damit auf die Androhung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle für solche Firmen zu verhängen, die in Mexiko und nicht in seinem Land Autos produzieren.

"Selbstbewusst in die Gespräche"

Dass Zypries ausgerechnet BMW und South Carolina nannte, hatte nach Angaben des Sprechers keinen besonderen Grund. Auch darüber hinaus versuchte das Ministerium, das Drohpotenzial in Zypries' Worten herunterzuspielen.

Die Ministerin sei "sehr an guten Gesprächskontakten" in die USA interessiert, sagte der Sprecher. "Dazu gehört natürlich, dass wir Kontakt zu der US-Administration auf Bundesebene aufnehmen mit dem dann im Amt befindlichen Wirtschaftsminister". In dem Interview habe Zypries "zusätzlich mögliche Ansatzpunkte beschrieben".

Die USA seien ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und man habe "selbstverständlich ein großes Interesse daran, mit den USA gut zusammenzuarbeiten", sagte der Ministeriumssprecher. Zypries habe immer gesagt, "dass wir allen Grund dazu haben, selbstbewusst in die anstehenden Gespräche zu gehen". Deutschland sei wirtschaftlich gesehen ein starkes Land, Europa ein starker Kontinent.

