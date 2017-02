US-Präsident Donald Trump hat Investoren mit vagen Steuerversprechen den Mund wässrig gemacht. In Erwartung eines Wirtschaftsbooms in Amerika griffen Anleger am Freitag verstärkt zu US-Dollar und Aktien. "Donald Trump schaltet die Börsen wieder in den Rally-Modus", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Den vollständigen Artikel lesen ...