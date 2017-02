Hamburg (ots) - Mit Bettina Tietjen im Chor singen, die "Roten Rosen" am Set besuchen oder den "Sportclub" zu einem Sportevent einladen? Das alles und noch viel mehr können sich Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer sowie User bei "Wünsch Dir Deinen NDR" aussuchen. Erstmals mit dabei sind in diesem Jahr Matthias Schuh und Jule Gölsdorf ("Mein Nachmittag"), Finchen ("Sesamstrasse"), die "Roten Rosen" und "Neues aus Büttenwarder".



Insgesamt nehmen 32 Moderatorinnen, Moderatoren und Sendungen teil: Heike Götz, Hinnerk Baumgarten, Rainer Sass, Inka Schneider, Yared Dibaba und Julia Westlake. Neben vielen anderen bekannten Gesichtern können Interessierte auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, die in den Redaktionen, hinter der Kamera oder den Kulissen arbeiten.



"Wünsch dir deinen NDR": zum Job oder nach Hause, in den Verein oder zu einer gemeinsamen Unternehmung. Bewerben können sich alle, die mitmachen wollen vom 13. Februar bis zum 5. März unter www.NDR.de/wuenschdirdeinenndr. Alle Besuche und Aktionen werden im April stattfinden.



