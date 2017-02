Die Humboldt-Universität hat eine Kündigung gegen den ehemaligen Berliner Staatssekretär Andrej Holm nach einer Aussprache zurückgenommen. Holm war im Zuge einer Stasi-Affäre zurückgetreten.

Der in einer Stasi-Affäre zurückgetretene Berliner Staatssekretär Andrej Holm behält nun doch seinen Job an der Humboldt-Universität (HU). Holm habe falsche Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit zugegeben. Daher werde nun keine Kündigung, sondern lediglich eine Abmahnung ausgesprochen, teilte die Universität am Freitag mit. "Es ist erfreulich, dass wir mit Herrn Holm zu einer gemeinsamen Lösung gekommen ...

