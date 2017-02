Frankfurt - Die Wachstumsdynamik der japanischen Volkswirtschaft mag nicht besonders hoch sein, so die Analysten der DekaBank.Dafür habe es in den vergangenen Quartalen eine auffallende Stabilisierung gegeben: Mit einem weiteren Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal wäre dies der vierte Anstieg in Folge - eine Wachstumsserie, wie es sie zuletzt 2012/2013 gegeben habe. Der Zuwachs um 0,3% gegenüber dem Vorquartal speise sich aus drei Quellen: Privater Konsum, Unternehmensinvestitionen und Außenhandel. Insbesondere ein, wenn auch nur geringer, Anstieg der Unternehmensinvestitionen wäre ein positives Signal dafür, dass die Wachstumsserie auch Anfang 2017 noch anhalten könne.

