Die gute Nachricht vorweg: Der Nikkei 225 konnte die drohende Ausweitung der Korrektur vermeiden; vorerst zumindest, denn so ganz ausgestanden ist das Thema nicht. Dagegen lässt der Nikkei 225 noch immer Schwung und Elan vermissen und koppelt sich an USD/JPY und dem Geschehen an den US-Börsen. In unserem Kommentar vom 02.02. stellten wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...