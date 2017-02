- Termine vom 13. bis 18. Februar - === M O N T A G, 13. Februar 2017 *** 00:50 JP/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar *** 11:00 DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Premier Cazeneuve, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** - EU/Kommission, Vorstellung der Winter- Wirtschaftsprognose, Brüssel - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D I E N S T A G, 14. Februar 2017 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar *** 06:30 CH/CS Group, Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Hannover 07:00 FR/Michelin, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand *** 07:30 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis und Capital Markets Day (11:00 Jahres-PK), Mannheim 07:30 FR/EDF, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) 09:00 DE/BDI-Hauptgeschäftsführer Kerber, PK zu den Auswirkungen des Brexit, Berlin 10:00 DE/Osram Licht AG, HV, München *** 10:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 PT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Januar *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar *** 11:00 GR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue *** 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem tunesischen Ministerpräsidenten Chahed, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar 14:50 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Lacker (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Delaware, Newark *** 16:00 US/Fed-Chefin Yellen, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung zur vorläufigen Billigung im Entschädigungsverfahren für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco 18:50 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Lockhart (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Huntsville Rotary Club 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei Greater Houston Port Bureau *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar - DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2016, Stuttgart M I T T W O C H, 15. Februar 2017 *** 07:05 DE/Kuka AG, Jahresergebnis, Augsburg *** 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Düsseldorf 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 LU/Stabilus SA, HV, Luxemburg *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember *** 12:30 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember *** 16:00 US/Fed-Chefin Yellen, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC) im Harvard Club, New York 18:45 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der La Salle University, Philadelphia *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis, Frankfurt D O N N E R S T A G, 16. Februar 2017 *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis, Mannheim *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis, Paris 07:30 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison *** 07:30 AT/OMV AG, Ergebnis 4Q, Wien *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q 08:00 DE/Unitymedia GmbH, Ergebnis 4Q, Köln 09:00 DE/Bundestag, Untersuchungsausschuss zum Abgas-Skandal, Anhörung von Bundesverkehrsminister Dobrindt, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK, Frankfurt 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Jahres-PK, Berlin 11:30 DE/Bundestag, NSA-Untersuchungsausschuss, Anhörung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Untersuchungsausschuss "Cum/Ex-Geschäfte", Anhörung von Bundesfinanzminister Schäuble, Berlin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 19. Januar *** 13:30 EU/EZB, Veröffentlichung Bilanz 2016 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar *** 15:30 DE/G20, Treffen der Außenminister (bis 17.2.), Bonn *** 15:45 NL/EZB-Direktor Coeure, Rede an der Universität von Maastricht - DE/Diebold Nixdorf AG, Ergebnis 1Q, Paderborn F R E I T A G, 17. Februar 2017 06:30 FR/Essilor International SA, Jahresergebnis, Charenton-le-Pont *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK), München *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Trudeau, Berlin *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Finnland (Fitch), Malta (Fitch), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Spanien (Moody's) - DE/Münchner Sicherheitskonferenz (bis 19.2.) S A M S T A G, 18. Februar 2017 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ===

