Pretium Resources hat in dieser Woche einige Neuigkeiten vermeldet. So soll das wichtige Brucejack-Projekt früher in Produktion gehen als bisher geplant. Allerdings machen die Kosten Probleme. Dafür will Pretium Resources jetzt eine Wandelanleihe auflegen. Markus Bußler vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR bewertet die aktuelle Lage bei Pretium Resources. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Dort spricht Bußler noch über Gold, Silber, Barrick Gold, Goldcorp, New Gold, Coeur Mining und Endeavour Mining. Das Interview finden Sie HIER.