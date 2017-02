Mars One Ventures AG: Mars One präsentiert im März 2017 in Schweden, den Niederlanden, Großbritannien und Deutschland

Amersfoort, 10. Februar 2017 - Mars One kündigt an, dass die Leiter von Mars One, Bas Lansdorp, CEO und Mitgründer, Arno Wielders, CTO und Mitbegründer, sowie Suzanne Flinkenflögel, Director of Communications, im März 2017 auf folgenden Veranstaltungen präsentieren werden:

13. März 2017: Bas Lansdorp ist einer der Keynote-Redner beim Design Management Forum 2017 in Stockholm, Schweden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.symetri.co.uk/events/design-management-forum-2017.

13. März 2017: Vortrag von Suzanne Flinkenflögel an der Radboud University in Nijmegen, Niederlande.

15. März 2017: Präsentation von Bas Lansdorp auf der ActiveLab Live! in London, Großbritannien. Für weitere Informationen besuchen Sie activelab.co/activelab-live.

23. März 2017: Präsentation von Arno Wielders beim Moonshot in Amsterdam, Niederlande. Für weitere Informationen besuchen Sie nrclive.nl/moonshot/.

23. März 2017: Präsentation von Bas Lansdorp auf der CeBIT 2017 in

Hannover, Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie www.innovationquarter.nl/agenda/fast-forward-our-digital-future-cebit-2017-

hannover.

Über Mars One Mars One hat sich zum Ziel gesetzt, eine dauerhaft bewohnbare Siedlung auf dem Mars zu errichten. Bevor sorgfältig ausgewählte und geschulte Besatzungen zum Mars starten, werden mehrere unbemannte Missionen durchgeführt, um vorbereitend eine bewohnbare Siedlung für die ersten Astronauten zu errichten.

Mars One besteht aus zwei Einheiten: der niederländischen gemeinnützigen Mars One Foundation und der schweizerischen börsennotierten Mars One Ventures AG [FRA: KCC], ISIN: CH0132106482. Die Mars One Foundation implementiert und verwaltet die Mission und besitzt zudem die Missions- Hardware. Sie ist ferner für die Auswahl und Ausbildung der Besatzungen verantwortlich und baut eine ständig wachsende Gemeinschaft von Fachleuten und Anhängern auf, die den Fortschritt der Mission verfolgen und dazu beitragen.

Mars One Ventures hält sämtliche weltweit exklusiven Monetarisierungsrechte rund um die Mission zum Mars. Es gibt vielfältige Umsatzmöglichkeiten rund um die Mission zum Mars: Merchandise, Anzeigen in Videoinhalten, Übertragungsrechte, Partnerschaften, geistiges Eigentum, Veranstaltungen, Spiele, Apps und viele mehr.

Weitere Informationen über den Mars finden Sie auf www.mars-one.com.

Mars One Ventures AG
Birsigstr. 2
4054 Basel
Schweiz
E-Mail: ir@mars-one.com
Internet: http://www.mars-one.com/investor-relations/
ISIN: CH0132106482

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München

