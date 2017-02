(Berichtigung: Im dritten Absatz wurde korrigiert: Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) wird als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge Grubes gehandelt. (nicht: als möglicher Aufsichtsratschef)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern anlässlich der Suche nach einem neuen Bahnchef eine Strukturreform bei der Deutschen Bahn. "Um einen fairen Wettbewerb auf der Schiene zu ermöglichen, wollen wir die undurchsichtige Verknüpfung von Netz und Betrieb lösen", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Fünf-Punkte-Plan von Parteichef Cem Özdemir und Fraktionschef Anton Hofreiter. Betriebsstrukturen und Geldflüsse des Staatsunternehmens müssten für den Bundestag einsehbar sein - nur so sei Transparenz möglich.

Die Grünen kritisierten das "Postengeschacher" bei der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Bahnchef Rüdiger Grube. Dies sei eine "immens wichtige Personalentscheidung", schrieben die beiden Politiker. "Sie darf von den Regierungsparteien nicht ausgekungelt werden, als würde es sich um ein politisches Amt handeln." Im Vordergrund müssten Qualifikation und Gestaltungswille der künftigen Bahnspitze stehen.

Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) wird als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge Grubes gehandelt.

Özdemir und Hofreiter fordern einen Ausbau des Bahnnetzes, eine bessere Abstimmung der Zugverbindungen, eine Senkung der Trassen-Nutzungspreise für Wettbewerber der Bahn sowie flächendeckendes WLAN für alle Fahrgäste. Sie bekräftigten zudem die Grünen-Forderung nach einen "Mobilpass", der für den gesamten öffentlichen Nah- und Fernverkehr gelten soll./ted/DP/she

