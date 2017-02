ROUNDUP: Stahlpreis-Erholung hilft ArcelorMittal auf Beine

LUXEMBURG - Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal hat angesichts einer deutlichen Preiserholung das Tal der Tränen durchschritten. Nach vier Verlustjahren in Folge verdiente der Thyssenkrupp-Rivale im vergangenen Jahr erstmals wieder Geld und zwar unterm Strich 1,8 Milliarden US-Dollar. "2016 war ein Jahr des Fortschritts für ArcelorMittal, geprägt von einem sich bessernden Marktumfeld", sagte Konzernchef Lakshmi Mittal am Freitag in Luxemburg. 2015 war noch ein Verlust von 7,9 Milliarden Dollar angefallen.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec wächst dank starker Geschäfte in Asien

JENA - Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec hat im ersten Geschäftsquartal von einem besonders starken Absatz in Asien profitiert. Damit setzte sich der Trend in der Region fort, diese ist mittlerweile die größte Umsatzquelle für das Unternehmen. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte Carl Zeiss Meditec. Analysten lobten das Zahlenwerk.

ROUNDUP/Wie erwartet: Reckitt Benckiser bietet Milliarden für Mead Johnson

GLENVIEW/SLOUGH - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser macht mit der milliardenschweren Übernahme des Babynahrungsherstellers Mead Johnson Ernst. Der Hersteller von Clearasil, Kukident und Calgon bietet für das US-Unternehmen insgesamt 16,6 Milliarden US-Dollar (rund 15,5 Mrd Euro), wie er am Freitag im britischen Slough mitteilte. Im abgelaufenen Jahr kam Reckitt der Absturz der britischen Währung zugute. Die Einnahmen aus dem Ausland sind dadurch in Pfund gerechnet deutlich mehr wert.

Bausoftwarehersteller RIB Software übertrifft Gewinnziel

STUTTGART - Bei dem Bausoftwarespezialisten RIB Software ist das Jahr 2016 besser gelaufen als gedacht. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um fast ein Drittel auf knapp 33 Millionen Euro gestiegen, teilte das im TecDax gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Freitag in Stuttgart mit. Der RIB-Vorstand hatte seine Ebitda-Prognose nach der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im vergangenen September auf 27 bis 32 Millionen Euro angehoben.

Geländelimousinen bringen Renault-Gewinn nach vorn

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der Boom von Geländelimousinen hat dem französischen Autobauer Renault 2016 einen kräftigen Schub verschafft. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 51,2 Milliarden Euro, wie Europas zweitgrößter Autokonzern am Freitag in Boulogne-Billancourt mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn legte sogar um 38 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zu. "Es ist ein sehr gutes Jahr, und wir haben unsere selbstgesetzten Ziele erreicht", sagte Finanzchefin Clotilde Delbos. Für 2017 hat sich das Management weitere Steigerungen zum Ziel gesetzt. Die Dividende soll schon jetzt von 2,40 auf 3,15 Euro je Aktie steigen.

Süss Microtec erwartet 2017 etwas geringeren Umsatzrückgang

GARCHING - Der Anlagenbauer Süss Microtec rechnet im laufenden Jahr dank einer etwas besseren Auftragslage mit einem etwas geringeren Umsatzrückgang. Der Umsatz dürfte 2017 auf 160 bis 170 Millionen Euro sinken, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Zuletzt waren rund 160 Millionen angepeilt worden. Trotz des geringeren Umsatzes dürfte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 9 und 13 Millionen Euro liegen.

Puma und Gucci kurbeln Wachstum bei Konzernmutter Kering an

PARIS - Der französische Luxus- und Lifestylekonzern Kering ist 2016 dank der Zuwächse bei Luxusmarken wie Gucci und dem Sportunternehmen Puma kräftig gewachsen. Konzernweit legten die Erlöse um 6,9 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro zu, wie Kering am Freitag mitteilte. Dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Überwiegend verzeichnete der Konzern zweistellige Wachstumsraten. Nur in Nordamerika sei das Wachstum etwas moderater und in Japan mau. Im laufenden Jahr setzt Konzernchef Francois-Henri Pinault auf Wachstum aus eigener Kraft.

ROUNDUP: BMW muss Daimler beim Auto-Absatz vorbeiziehen lassen

MÜNCHEN/STUTTGART - Daimler ist zum Jahresauftakt auf ganzer Linie am Erzrivalen BMW vorbeizogen. Nachdem die Stuttgarter 2016 bereits im Kampf um den Titel größter Hersteller im sogenannten Premiumsegment den Spitzenplatz erobert hatten, verkauften sie im Januar auch insgesamt mehr Autos als BMW. Dies geht aus den jüngst veröffentlichten Absatzzahlen der beiden Autokonzerne hervor.

IPO: Siemens erwägt Medizintechnik-Börsengang in den USA

MÜNCHEN - Siemens erwägt seine Medizintechnik-Sparte in den USA an die Börse zu bringen. Dort könnte Siemens einen höheren Preis erzielen als in Europa, sagte Vorstandschef Joe Kaeser der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag".

Weitere Meldungen -Küchenhersteller Nobilia im Ausland stark -Solarworld rutscht tief in die roten Zahlen - 400 Jobs fallen weg -ROUNDUP/VW & Co.: SPD macht bei Managergehältern Druck -Erste Air-Berlin-Jets für Eurowings gestartet -Schaeffler-Werk bei Elfershausen muss schließen -Frühere Imtech-Chefs wegen Untreue in Hamburg vor Gericht -Spitze des VW-Aufsichtsrats kommt in Wolfsburg zusammen -ROUNDUP: Bayerischer Vorstoß gegen ungewollte ausländische Investoren -Bundesrat billigt schärfere Regeln für Gesundheits-Selbstverwaltung -Microsofts Daten-Klage gegen US-Regierung kann weitergehen -ROUNDUP: Russischer Autobauer Lada sieht positive Signale - Verlust gesenkt -IG Metall attackiert Knorr-Bremse -Presse: Toshiba will mehrere Investoren für Speicherchip-Geschäft -Umweltverbände lehnen Gespräche mit Rot-Grün zur Elbvertiefung ab -Takata streicht wegen Airbag-Skandals Gewinnprognose -Bahnchef-Suche: Grüne fordern Neuaufstellung -ROUNDUP: US-Senat bestätigt Price als Gesundheitsminister der Regierung Trump -Keine Einigung bei Tarifverhandlungen der ostddeutschen Energiewirtschaft -Banken: Wohnungen und Häuser knapp sieben Prozent teurer -ROUNDUP: Linde und Praxair wollen Fusionsvertrag im April vorlegen -Weg für Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen frei -ROUNDUP/'Plagiarius': Onlinehandel erleichtert Fälschern das Geschäft -Thyssenkrupp-Chef warnt vor überlangen Arbeitszeiten

