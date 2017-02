Die Zahl der US-Luftangriffe sind in Afghanistan seit 2016 stark gestiegen. Laut UN gab es so viele zivile Opfer von Luftanschlägen wie seit 2009 nicht mehr. Jetzt sind neue Vorwürfe aufgetaucht.

Die USA sollen nach afghanischen Angaben mit Luftangriffen auf radikalislamische Taliban in der Südprovinz Helmand auch viele Zivilisten getötet und verletzt haben. In der Nacht zum Freitag hätten US-Streitkräfte in drei Dörfern im Bezirk Sangin mindestens 19 Menschen getötet und etwa 20 verletzt, sagte ein Stammesältester, Hadschi Saifuddin Sanginwal.

Ein Mitglied des Bezirksrats von Sangin, Hadschi Mohammad Daud, bestätigte die Luftangriffe. Seines Wissens seien etwa 23 Menschen getötet ...

