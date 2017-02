Die Welt steht Kopf - wegen Trump, der Türkei und der neuen "Bachelor"-Staffel. Das ist zu viel für Herrn K. Er will sich abschotten und den Trend Cocooning ausprobieren - im Boxspringbett.

Demnächst geht die Welt unter... so viel ist klar. Trump, Türkei, Flüchtlingsprobleme, und auf RTL hat eine neue Staffel "Bachelor" begonnen. Es kann nicht mehr lange dauern, bis alles endgültig den Bach runtergeht, was zugleich einen altbekannten Trend neu befeuert: Cocooning.

Dessen Hintergrund: Mit einem möglichst kuscheligen Zuhause will der Mensch den Stürmen draußen trotzen. Das ist zumindest finanziell umso einfacher, als es Deutschland so gut geht wie selten zuvor. Diese gegenläufigen Entwicklungen -??schlimme Welt, viel Geld - führen dazu, dass Herr K. und seine Frau am Samstag in einem Möbelhaus sogenannte Boxspringbetten studieren, die den Gegenwert gebrauchter Mittelklasse-Limousinen erreichen können.

In seiner Uni-Zeit hat er jahrelang auf einem Futon gelegen, der so gemütlich war wie eine Pressspanplatte. Keine Ahnung mehr, wie diese Lappen mal Trend werden konnten. Mittlerweile sind Futon-Shops so angesagt wie Videotheken und Squashhallen. Ihre letzten Matratzen haben Herr K. und seine Frau in einem dieser Super-Outlet-Rabatt-Discounter gekauft, die einen schon auf 500 Meter Entfernung in Neonfarben anschreien: "Hier! Gibt's! Prozente! ...

