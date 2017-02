Sollten Schutzzonen für Flüchtlinge in Syrien errichtet werden? Wenn es nach Donald Trump geht, dann ja. Der syrische Staatschef Baschar al-Assad lehnt, wie auch die UN, den Plan entschieden ab.

Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hat sich gegen den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Einrichtung von Schutzzonen für Flüchtlinge in Syrien gewandt. "Die Idee ist überhaupt nicht realistisch", sagte Assad in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Internetportal Yahoo News. Schließlich drohten solche Gebiete von bewaffneten Gruppen angegriffen zu werden. "Viel brauchbarer, praktikabler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...