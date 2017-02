Nvidia konnte bereits in den letzten Jahren mit den Quartalsbilanzen regelmäßig die Erwartungen der Analysten übertreffen. So auch diesmal. Gerade beim Gewinn gelang es deutlich über den Schätzungen zu liegen. Treiber war zuletzt das Thema "Künstliche Intelligenz". Details verrät Florian Söllner, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Nvidia auch um NXP Semiconductors, NXP Tesla, Polytec, iRobot, Nuance, und OHB. Das Interview finden Sie HIER.