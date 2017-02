CSP Inc.: CSPi schließt dreijährige Managed-Service-Vereinbarung mit einem Volumen von 6 Millionen US-Dollar mit globalem IT-Serviceanbieter ab

Weitet die Zusammenarbeit auf den kritischen Sicherheits-Support für die weltweite Kundenbasis aus

BOSTON, USA, 9. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CSPi Inc. (NASDAQ:CSPI), ein Anbieter von Managed-Security- und IT-Technologie-Sicherheitsdiensten und Paketerfassungslösungen, gab heute bekannt, dass seine deutsche Tochtergesellschaft, CSPi GmbH, einen Dreijahresvertrag mit einem Volumen von 6 Millionen US-Dollar für die Erbringung von Managed Security Services für einen international tätigen IT-Serviceanbieter abgeschlossen hat. Mit diesem Vertrag werden die bestehenden Geschäftsbeziehungen von CSPi um Sicherheitsdienste für seinen weltweiten Kundenstamm erweitert.

Das Team der Sicherheitsexperten von CSPi wird eine umfassende Suite von Managed Security Services anbieten:

24x7 Vor-Ort-Support

Helpdesk und Online-Kunden-Support

Eskalationsprozesse

Wartung von Anwendungssoftware

Austausch vor Ort im Rahmen der Hardwarewartung

Systemwiederherstellung

"Wir freuen uns nicht nur darüber, dass wir ausgewählt wurden, sondern auch, dass wir das Vertrauen genießen, die kritischen Sicherheitsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Im Laufe der Jahre haben wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein tiefgehendes Verständnis ihrer Sicherheitsanforderungen entwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass unser Team von Sicherheitsexperten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Kunden leisten wird", sagte Frank Puetz, Geschäftsführer der CSPi GmbH. "Viele unsere Kunden haben uns um mehr Unterstützung bei ihren Bemühungen um die Reduzierung von Cyber-Bedrohungen gebeten. CSPi arbeitet für namhafte Großunternehmen und KMU-Kunden als Full-Service-Sicherheitsdienstleister. Unsere Dienstleistungen decken alle Sicherheitsaspekte umfassend ab, von der Analyse, der Prüfung, dem Design und der Ernennung eines Datenschutzbeauftragten bis hin zum Management eines Security Operation Centers (SOC)."

Im Rahmen dieser Managed-Service-Vereinbarung verwaltet CSPi Technologien von führenden Anbietern, z. B. Checkpoint, Citrix, Hewlett Packard Enterprise, Juniper, McAfee, Pulse Secure, Radware, Tufin und VMware, um proaktiv hohe Sicherheitsstandards für die Benutzer zu gewährleisten - unabhängig vom Gerät oder der Netzwerkverbindung.

Weitere Informationen über die Myricom ARC Series-Netzwerkadapter von CSPi finden Sie unter http://www.cspi.com/security/services/ (http://www.cspi.com/security/services/)

Über CSPi

CSPi (NASDAQ:CSPI) unterhält zwei verschiedene Geschäftsbereiche: High Performance Products und Technology Solutions. Die Tochtergesellschaft Technology Solutions der CSPi GmbH ist seit mehr als 40 Jahren unter dem Namen Modcomp auf dem deutschen Markt tätig. Der Geschäftsbereich Technology Solutions bietet innovative Technologielösungen in den Bereichen Netzwerklösungen, WLAN und Mobilität, Unified Communications und Teamarbeit, Lösungen für Rechenzentren und erweiterte Sicherheit sowie die Vital Managed IT Services, die übergreifend für alle diese Technologieschwerpunkte angeboten werden. Der Geschäftsbereich High Performance Products von CSPi bietet mit der Myricom(R) ARC-Serie von Netzwerkadaptern höchste Netzwerkleistung. Die Adapter sind speziell für verschiedene Anwendungen ausgelegt, z. B. Cyber-Sicherheit, Finanzhandel, Content-Erstellung und -Verteilung, Speichernetzwerkanwendungen sowie Computer-Signalverarbeitungssysteme. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cspi.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=D7Da-dPhzUZNNtIMH2hIAfQK1HMUmXqKuNACQUC51JiFM9WlizW7mbw8b8jHhoxUvTjZkkPOta3ysWyjJocFmQ==).

Kontaktinformationen



Pressekontakt

Amy Carey

CSPi, Inc.

Tel: 978-663-7598

E-Mail: amy.carey@cspi.com



Manfred Konietzko

Business Development Manager

CSPI GmbH

Tel. +49 (0) 221 954466-102

Fax +49 (0) 221 954466-99

manfred.konietzko@cspi.com

