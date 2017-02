New Gold kämpft derzeit mit Problemen beim wichtigen Projekt "Rain River". Nachdem die Schwierigkeiten bekannt geworden waren, ging es für die Aktie deutlich nach unten. Markus Bußler vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR hatte Anlegern bereits in der vergangenen Woche geraten vorsichtig zu sein. Auch jetzt sieht er noch keinen Einstiegszeitpunkt gekommen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Dort spricht Bußler noch über Gold, Silber, Barrick Gold, Goldcorp, New Gold, Coeur Mining und Pretium Resources. Das Interview finden Sie HIER.