Die Suche nach dem Glück hat Hochkonjunktur: Das Glück beschäftigt längst Wissenschaft und Forschung und nicht nur Pseudowissenschaften. Die entscheidende Größe ist aber noch immer der Einzelne.

"Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist", lautet eine Operettenweisheit, wenn ein Fehler für den Betroffenen nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also zufrieden sein mit dem was man hat. Ganz anders als diese eher fatalistische Haltung will es das Sprichwort "Ein jeglicher ist seines Glückes Schmied".

Jeder ist demzufolge nicht nur selbst verantwortlich, dass er in seinem Leben glücklich und erfolgreich ist, man muss auch aktiv werden und - wie der Schmied - Tag für Tag mit vollem Einsatz daran arbeiten, damit das Glück zum Begleiter wird.

So mancher aber, der vergeblich auf das große Glück gewartet hat, hat es vielleicht nur nicht erkannt, weil seine Vorstellung von ihm zu gewaltig war, seine Erscheinung aber nur wohldosiert angeklopft hat und womöglich abgewiesen wurde.

Eines ist klar: Auch auf den Sechser im Lotto genügt es nicht zu hoffen - es muss zumindest der Tipp abgegeben werden.

Entscheidungen als Grundlage

Glück ist ...

