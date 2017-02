Lieber Leser,

die RWE-Aktie ist spätestens seit der Abschaffung der Atomenergie kein Liebling der Anleger mehr. Seit 2007 steht ein Wertverlust von satten 86 % zu Buche. Der steilste und dynamischste Einbruch bescherte der Aktie in 2015 innerhalb von sechs Monaten einen Wertverlust von mehr als 60 %.

Seitdem scheint sich die Aktie in einer Phase zu befinden, in der Bullen und Bären einen harten Kampf austragen. So konnte zwar die Konsolidierungsphase, die im Anschluss an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...