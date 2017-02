Hoffman Estates - Ein radikaler Sanierungsplan soll die angeschlagene US-Shopping-Ikone Sears wieder auf Vordermann bringen - an der Börse sorgten die angekündigten Massnahmen für ein Kursfeuerwerk. Die Aktien des Konzerns starteten am Freitag mit einem Plus von über 30 Prozent in den US-Handel. Vorbörslich hatte der Kurs zwischenzeitlich sogar um rund 50 Prozent zugelegt. Auf Jahressicht notieren die Papiere aber trotzdem ...

