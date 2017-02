Golfen für die Wirtschaft - Japans Abe besucht Trump >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Führungswechsel in der UNIQA... » Sprachsteuerung neu definiert: Dank... Golfen für die Wirtschaft - Japans Abe besucht Trump Japans Ministerpräsident Shinzo Abe weiß, was ihn bei seinem USA-Besuch am Wochenende erwartet. Trump hatte unter anderen auch Japan wegen "unfairer" Handelspraktiken attackiert. Abe bringt denn auch ein Milliardenpaket mit nach Washington, das in Amerika Tausende Jobs schaffen soll. Was bedeutet es für uns, wenn der japanische Ministerpräsident unserem wichtigen Handelspartner Amerika solche Avancen macht? Macht das Börsenakteure nervös oder bleibt man gelassen?...

