New York - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Mark May von der Citigroup: Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mark May von der Citigroup nunmehr einen Verkauf der Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR).

Den vollständigen Artikel lesen ...