PARIS (Dow Jones)--Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney steckt eine weitere Milliardensumme in seinen europäischen Themenpark. Mit einer Finanzspritze von bis zu 1,5 Milliarden Euro will der Mutterkonzern zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen und zum Schuldenabbau beitragen. Zudem will die Walt Disney Inc die volle Kontrolle über die europäische Tochter übernehmen.

Die Kingdom Holding, die Investmentfirma des saudischen Milliardärs Prinz al Waleed bin Talal, hat 90 Prozent ihrer Anteile an der Verwaltungsgesellschaft Euro Disney SCA in Walt-Disney-Aktien getauscht. Der US-Konzern zahlt der Kingdom Holding 2 Euro je Aktie und erhöht seine Beteiligung an Euro Disney auf 85,7 von 76,7 Prozent.

Walt Disney kündigte zudem ein Angebot für die noch ausstehenden Aktien zum selben Preis an, was einer Prämie von 67 Prozent auf den Schlusskurs vom 9. Februar entspricht. Sollte der Konzern mindestens 95 Prozent der Anteile auf sich vereinigen, wird Euro Disney von der Börse in Paris genommen.

Euro Disney von Anfang an mit Problemen

Es ist nicht das erste Mal, dass Walt Disney Geld in die Hand nehmen muss, um seinen europäischen Erlebnispark auf Vordermann zu bringen. 2014 schnürten die Amerikaner ein Rettungspaket über 1 Milliarde Euro, verteilt über zehn Jahre. Damit sollten die Attraktionen modernisiert werden. Außerdem gab es einen Plan zur Restrukturierung der Schulden.

Euro Disney hat sich beim Börsengang 1989 extern Kapital besorgt und agierte seither weitgehend unabhängig vom US-Konzern, der allerdings Anteile hielt und Lizenzgebühren kassierte. Der Themenpark wurde 1992 eröffnet, geriet aber bald in finanzielle Schwierigkeiten, weil die Baukosten aus dem Ruder liefen und die Abläufe nicht stimmten.

Euro Disney wurde für die Aktionäre zum Desaster. In einer Reihe von Gerichtsverhandlungen in den vergangenen Jahren warfen mehrere aktivistische Investoren dem Walt-Disney-Konzern vor, zu hohe Lizenzgebühren abgeschöpft zu haben, während die Aktiva von Euro Disney unter Wert angesetzt worden seien. Euro Disney sagte, die Anschuldigungen seien ohne Basis.

Am Freitag erklärte sich Walt Disney bereit zu einer Rekapitalisierung der europäischen Tochtergesellschaft von bis zu 1,5 Milliarden Euro, damit die Modernisierungsarbeiten vorangetrieben, die Schulden gesenkt und die Liquidität erhöht werden können. Zuletzt hatte der Park mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen, auch wegen der Terroranschläge, die Frankreich im November 2015 erschütterten.

February 10, 2017

