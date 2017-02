Berlin - Die Event-Driven-Strategien schnitten im Jahr 2016 von allen Hedge-Fund-Strategien am besten ab: Der HFRX Event Driven Index beendete das Jahr mit einem Plus von 11,1 Prozent auf US-Dollarbasis, so Kier Boley, Portfoliomanager bei GAM.Auch der Start ins Jahr 2017 sei gut verlaufen. Bereits im Januar habe er einen Zuwachs von 1,1 Prozent verzeichnet. Doch während Distressed- und Special-Situations-Fonds angesichts der Erholung stark unterbewerteter Aktien und Unternehmensanleihen eine besonders gute Performance gezeigt hätten, hätten sich die Merger-Arbitrage-Strategien mit deutlich weniger begnügen müssen: Der HFRX Event Driven Merger Arbitrage Index habe 2016 um 4,3 Prozent zugelegt - im Januar habe er hingegen um 0,3 Prozent nachgegeben.

