Solarworld kämpft seit Jahren gegen die Billig-Konkurrenz aus China. Nach einer harten Restrukturierung 2013 sollte es wieder aufwärts gehen. Stattdessen rutschen die Bonner erneut gefährlich in die roten Zahlen.

Der Photovoltaikkonzern Solarworld ist wegen der Billig-Konkurrenz vor allem aus China tief in die roten Zahlen gerutscht und streicht bis 2019 rund 400 seiner 3300 Stellen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Bonn mit. Vom Personalabbau betroffen seien etwa zu gleichen Teilen die Verwaltung und die Produktionswerke. Gespräche mit dem Betriebsrat ...

