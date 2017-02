New York - An den Aktienbörsen der Vereinigten Staaten folgt weiter Rekord auf Rekord: Auch am Freitag erklommen die vier wichtigsten US-Indizes noch nie erreichte Höhen. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,25 Prozent auf 20 223,77 Punkte zu. Der marktbreite S&P-Index gewann 0,18 Prozent auf 2312,09 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,11 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...